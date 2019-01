Os prémios de gastronomia "Mesa Marcada" têm gala marcada para a próxima segunda-feira dia 21 de janeiro no Hotel Ritz em Lisboa e, até agora, sabe-se que Dieter Koschina ganhou o prémio "Carreira" e o prémio "Produtor do Ano" arrecadado por Ann Kenny e Jean Paul Brigand, uma canadiana e um francês que produzem mais de 300 espécies de citrinos e outros produtos na zona de Vila Nova de Mil Fontes, no Alentejo.

Criados por Duarte Calvão e Miguel Pires, os galardões "Mesa Marcada" surgiram em 2009, a par do blogue com o mesmo nome onde os dois jornalistas exprimem as suas ideias sobre gastronomia e onde se divulgam as mais recentes novidades sobre chefes e restaurantes em Portugal e no Mundo.

Boa Vida: Uma década de estrelas à portuguesa

O júri composto por mais de duas centenas de jornalistas, chefes, proprietários, enólogos, críticos ou apenas apreciadores votaram, entre outros prémios, nos "10 Restaurantes Preferidos" e "10 Chefes Preferidos". No ano passado, o restaurante Feitoria e o chef João Rodrigues arrecadaram os primeiros lugares, enquanto o "Mesa Diária" foi ganho pela Taberna Ó Balcão, em Santarém, de Rodrigo Castelo. Vasco Coelho Santos do Euskalduna Studio foi o "Chefe Revelação do Ano".