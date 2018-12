"Uma pista de carros" e "ser feliz". O que querem as crianças em 2019?

Ano novo, vida nova. Com a mudança de ano, muitos são os adultos que aproveitam a época e o virar do ano para algumas resoluções. Há quem prometa deixar de fumar ou fazer mais exercício, por exemplo, mas será que faz sentido que também as crianças assumam compromissos?



Perguntámos a quatro crianças com idades entre os cinco e os 14 anos o que é que querem para 2019 e falámos com Inês Afonso Marques, psicóloga clínica e psicoterapeuta infantojuvenil, que defende que faz todo o sentido as crianças terem desejos e assumirem compromissos.

Ouça o TSF Pais e Filhos, um programa coordenado por Rita Costa com sonorização de Miguel Silva

Para Inês Afonso Marques, pode até ser importante as crianças fazerem planos, desde que tal aconteça com a menor ingerência possível por parte dos pais.

Os adultos podem ajudar, mas não devem colocar pressão nos mais pequenos. "É importante termos em conta que para crianças pequeninas a noção do tempo é um bocadinho abstrata, mas é possível concretizar se pegarmos num calendário e percebermos que vêm aí muitos dias que podem ser preenchidos com objetivos, com sonhos, com novas determinações", afirma Inês Afonso Marques.

Eis os desejos dos miúdos: "Eu sou o Diogo, tenho cinco anos e para 2019 quero uma pista de Hot Wheels"; " Chamo-me Alice, tenho 11 anos e para 2019 quero ser feliz, estar com a minha família e brincar muito";"Eu sou o Duarte, tenho 14 anos e os meus desejos para 2019 são ter boas notas e ser saudável" e"Sou a Joana, tenho oito anos, para 2019 quero que o céu esteja mais limpo e que haja menos poluição."

