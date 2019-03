Uma taberna marginal na praia da concha

A baía de S. Martinho do Porto, cuja forma recorda uma concha, é de uma beleza única, um dos locais mais atraentes da costa portuguesa.

PUB

Praia muito frequentada em tempo de veraneio, no início do século XX, por famílias mais abastadas, que ali se instalavam em mansões de porte altivo - algumas ainda resistem à voracidade do betão -. S. Martinho do Porto conserva um carisma muito especial e elevada frequência nos meses estivais.

Na avenida marginal, emoldurada por construções que alteraram a fisionomia da artéria mais frequentada da estância balnear, uma geladaria foi transformada num restaurante moderno, de acordo com uma filosofia muito em voga.

O nome Taberna Marginal, indicia uma proposta alternativa, de acordo com padrões menos tradicionais, na linha do irmão mais velho, o Maratona das Caldas da Rainha,

É uma taberna contemporânea, daquelas que estão na moda, de ambiente informal, mas com um toque luxuoso.

A decoração do espaço, onde se acomodam três dezenas e meia de comensais - a lotação pode ser aumentada pela esplanada - assenta em linhas minimalistas; o preto e o dourado são as cores dominantes contrastando com o azul forte dos azulejos.

Um balcão comprido reforça o ar da velha taberna, onde a partilha de petiscos era chamariz da clientela. O mesmo sucede neste espaço, onde imperam os pratinhos. Para dividir e provar, alargando o leque de escolhas em vez das opções clássicas que passam por um só prato.

No rol dos petiscos, há de tudo um pouco: prego em bolo de caco; pratinhos de queijos e de enchidos; croquetes; salada de polvo; peixe de escabeche.

O capítulo dos petiscos não é o único: há outros, designados por trincar, picar ou simplesmente partilhar, antes de terminar.

Entre as propostas mais aclamadas, está a açorda alentejana, confecionada com línguas de bacalhau e que leva ovos de codorniz, tendo presunto como acompanhamento. Uma conceção marcada pela contemporaneidade de um dos pratos mais tradicionais da gastronomia alentejana.

Referência para a barriga de atum com sementes de sésamo, coentros e maionese de wasabi e para o choco frito, com farinha de milho.

Nas opções cárnicas, destaque para a barriga de porco assada no forno com ameixa salteada. Carne de elevada qualidade, bem temperada, saborosa.

Para terminar, recomenda-se o pudim de batatadoce com espuma de clementina.

Boa carta de vinhos, com destaque para duas referências de marca própria.

Serviço simpático neste restaurante onde impera a contemporaneidade: da filosofia da casa, à decoração, cozinha e apresentação sugestiva dos pratos.

Taberna Marginal, em S. Martinho do Porto.

Localização: S. Martinho do Porto (Alcobaça)

Telef.: 937 717 319