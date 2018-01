UNICEF estima que vão nascer 213 bebés em Portugal no primeiro dia do ano

A UNICEF estima que vão nascer em Portugal neste primeiro dia de 2018 cerca de 213 bebés. Em todo o mundo são esperados 385.793 nascimentos, sendo que metade destes bebés vai conhecer a luz do dia em apenas nove países: Índia - 69.070, China - 44.760, Nigéria - 20.210, Paquistão - 14.910, Indonésia - 13.370, Estados Unidos da América - 11.280, República Democrática do Congo - 9.400, Etiópia - 9.020 e Bangladesh - 8.370. A título de exemplo, e a este ritmo, Portugal precisaria de 324 dias, cerca de 11 meses, para igualar o primeiro dia do ano na Índia.

A maioria dos bebés sobrevive, mas ainda no ano passado cerca de 2,6 milhões morreram sem completarem um mês de vida e a UNICEF estima que mais de 80% destas mortes podiam ser prevenidas ou tratadas. A sorte de cada criança é ditada, desde logo, pelo país onde nasce.

Em Portugal, por exemplo, um bebé que de janeiro de 2018 vai viver, provavelmente, até 2100, completando 82 anos. Mas uma criança nascida na Serra Leoa vai viver apenas até 2070. No outro extremo estão o Japão e a Suíça, onde é esperado que quem agora nasça viva até 2102.

As diferenças são gritantes, mas podem ser reduzidas, como diz Beatriz Imperatori, a diretora executiva da UNICEF, que apresenta a próxima campanha da Organização, Every Child Alive, para levar soluções de saúde a todas as mães e recém nascidos.

Beatriz Imperatori explica que a UNICEF pretende desenvolver parcerias com governos e políticas públicas direcionadas para a saúde materno-infantil.

Em Portugal, a UNICEF vai continuar a batalhar pelo aleitamento materno na primeira hora, após o nascimento e até aos dois anos de idade.