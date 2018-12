Acidentes e férias de Natal, muitas dificuldades a esta hora a norte e a sul

Lisboa - 17:40

Acidente na A5 no final do Viaduto Duarte Pacheco em direção a Cascais. Há fila desde a rotunda do Marquês e afeta todos os acessos ao Viaduto

Acidente na A2 zona de Alcácer do Sal sentido Algarve / Lisboa no km 90.5. Há paragens na passagem pelo local.

Trânsito Lento

Na A1 no sentido Porto / Lisboa há fila desde a zona de São joão da Talha até ao nó de Sacavém

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há paragens entre a Pontinha e o sr. Roubado e depois entre Camarate e Sacavém. No sentido contrário há demora entre o túnel do Grilo e Odivelas

No Eixo Norte Sul no sentido Campolide / Camarate há fila desde a Ameixoeira até ligação ao túnel do Grilo.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém ha fila entre Benfica e o radar. Mais à frente há demora entre a zona da Encarnação e a ligação à CRIL norte em Sacavém. No sentido contrário há demora a zona do prior velho e a encarnação e depois entre o relógio e Pina Manique.

No IC19 em direção Sintra há fila entre Pina Manique e Queluz. No sentido contrário há fila entre Queluz e a Amadora.

Devido a obras no pavimento

* O IC16 continua cortado ao trânsito no sentido Pontinha / Belas entre o nó da Amadora / Casal de São Brás e o nó da A-da-Beja. No sentido contrário Belas / Pontinha, só se circula pela via direita no mesmo percurso.

Porto - 17:40

Acidente na A28 antes do nó de Vila do Conde em direção a Viana do Castelo há fila desde Perafita ( cerca de 4 km de fila )

Trânsito Lento

Na VCI no sentido Freixo / Arrábida há fila entre a Ponte do Freixo e a A3. Em direção ao Freixo há fila entre o Amial e as Antas. Há ainda demora nos dois sentidos entre Francos e a Ponte da Arrábida.

Na A20 em direção à VCI há demora entre a zona de Avintes e a Ponte do Freixo

Na A1 em direção à Ponte da Arrábida há fila desde o nó de Coimbrões até ao tabuleiro.

Na Av. AEP há demora no sentido Matosinhos / Porto

Na A3 para a VCI há fila desde o nó com a A4

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

