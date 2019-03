Vão ser reabertas quatro pousadas de juventude que o governo de Passos Coelho tinha encerrado

Quatro das sete pousadas da juventude que tinham sido encerradas pelo anterior Governo vão ser reabertas. O anúncio foi feito, esta quarta-feira, pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, durante uma audição da Comissão de Juventude e Desporto.

"Existem quatro pousadas que estavam encerradas e que vão ser reabertas. São as pousadas da Guarda, de Leiria, de Portalegre e de Vila Real", revelou o ministro, acrescentando que as pousadas em causa serão alvo de obras durante os próximos meses.

Tiago Brandão Rodrigues adianta que, além destas quatro pousadas que vão reabrir com função turística, há outras que estão a ser reabilitadas para servirem de residência universitárias. O objetivo é disponibilizar, a curto prazo, cerca de mais duas centenas de camas para estudantes do ensino superior.

"Em breve, em todas as pousadas que estão em funcionamento [vai existir] um conjunto de camas disponíveis (...) para utilização por estudantes universitários", garantiu o ministro da Educação.

Além desta pousadas, Tiago Brandão Rodrigues revelou que há residências do ensino básico e secundário que vão ser adaptadas para o mesmo fim, bem como uma série de edifícios públicos (entre os quais as antigas instalações do Ministério da Educação, na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa) que vão permitir acolher centenas de alunos.

Durante a Comissão de Juventude e Desporto, o ministro anunciou ainda a data da próxima Conferência Mundial de Ministros da Juventude, que irá acontecer em Lisboa.

A cidade volta a acolher, de 22 a 23 de junho, o encontro dos responsáveis por esta tutela, 21 anos depois da primeira conferência, em 1998.

"O objetivo principal desta conferência é reforçar o papel de Portugal e dos jovens nas instâncias internacionais", afirmou Tiago Brandão Rodrigues, acrescentando que do encontro sairá também "um documento político com impacto internacional que permitirá a monitorização dos avanços dos países no que toca às políticas de juventude".