Terra de ouriços - é a origem do topónimo - ; ponto de passagem dos fenícios muitos anos antes de Cristo; principal porto da Estremadura no século XIX e meca do surf nos dias de hoje, a Ericeira é senhora de uma estreita relação com o mar.

A praia, quantas vezes envolta por um manto de bruma, refrescante e poética, é das mais famosas da orla costeira e um ponto de atração dos surfistas, que conferem uma animação muito particular ao longo de todo o ano.

A histórica ligação ao oceano tem natural reflexo na restauração local: peixe e marisco surgem em maioria nas ementas.

É o caso de uma casa que vai já a caminho dos 70 anos, localizada no centro, muito perto da Praia dos Pescadores. O nome do restaurante - Mar à Vista - tem mais a ver com quantidade de variedade de produtos marinhos expostos, do que propriamente com a panorâmica que se avista da marisqueira.

TSF à Mesa - Variedade marisqueira deixa adivinhar mar à vista

O espaço é exíguo - nele cabe uma dezena de mesas - e a lista atrai os apreciadores de marisco, a especialidade da casa há mais de três décadas.

A cozinha é, por isso, simples, baseada em produtos frescos, grelhados ou cozidos, com particular destaque para o arroz de marisco, com lagosta camarão, amêijoas e mexilhão, e que é uma especialidade da casa.

No entanto, é vasta a oferta marisqueira: lagostins, carabineiros, gamba branca ao sal, perceves, búzios, ostras, camarão da costa, sapateira, canilhas.

Mas, não faltam as carnudas amêijoas à Bulhão Pato ou ao natural, conquilhas, mexilhão para um festim marisqueiro que pode ter continuidade com a comida de tacho, saborosa e feita à base de bons ingredientes.

Neste capítulo, destacam-se a açorda de marisco, com lagosta e camarão a cobrir e os arrozes, bem feitos e saborosos, graças aos produtos incorporados: lavagante ou lagosta, conforme a preferência.

Feijoada, massada e cataplana, tudo de marisco, são mais opções e que evidenciam a filosofia marisqueira da casa, regra geral, lotada,

Escolha limitada no capítulo de sobremesas. Garrafeira com predominância de vinhos brancos, verdes e maduros, e espumantes.

Serviço simpático neste restaurante com uma variedade de mariscos que faz jus ao nome: Mar à Vista, na Ericeira.

Onde fica:

Localização: Ericeira (Mafra)

Telef.: 261 862 928