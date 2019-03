Dez carros incendiados em Lisboa durante a madrugada

Dez viaturas foram incendiadas durante a madrugada na zona da Mouraria. A informação foi confirmada à TSF por fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros. As chamas alastraram-se ainda a uma habitação, o que obrigou à retirada dos residentes.

De acordo com fonte das relações públicas da PSP de Lisboa, à 1h00 da madrugada foi dado o primeiro alerta para a Rua Marquês Ponte de Lima, na Mouraria, onde duas viaturas foram incendiadas (não totalmente) e ficaram com alguns danos.



Perto da mesma hora, na junção das Escadinhas Marquês Ponte de Lima com a Costa do Castelo, foram encontradas incendiadas mais quatro viaturas, duas das quais ficaram totalmente destruídas, enquanto as outras duas ficaram danificadas.



Neste último local também se verificaram danos no edifício onde estariam as viaturas, acrescentou a mesma fonte.



"Por volta da 1H40, na Calçadinha do Tijolo [Alfama], temos registo de duas viaturas incendiadas e totalmente destruídas. Nesta situação também o edifício ficou com danos e temporariamente sem condições de habitabilidade", afirmou a PSP.



Mais tarde, na Rua da Margem, perto do Bairro da Madre de Deus, outras "duas viaturas ficaram também totalmente danificadas" pelas chamas.



As ocorrências, registadas no local pela PSP, estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.