Veja aqui as melhores vias para não chegar tarde ao seu destino

Lisboa - 18:10

Trânsito Lento

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios.

Na A5 em direção a Cascais há fila entre o Viaduto Duarte Pacheco e o estádio nacional.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre Benfica e o radar. No sentido contrário há paragens entre o relógio e Pina Manique.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Pina Manique e Queluz

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há fila entre os túneis de Benfica e o Sr. Roubado. Depois novamente demora entre Camarate e Sacavém. No sentido contrário há demora entre o Túnel do Grilo e Odivelas.

Lento no acesso do Túnel do Grilo à A8 para a zona da Ponte de Frielas, a afetar o final do Eixo Norte Sul com fila desde a zona da Ameixoeira

* Mantém-se o alerta da Lusoponte para que se evite a circulação na Ponte 25 de Abril e na Ponte Vasco de motos e veículos com lona. Na Ponte Vasco da Gama o limite de velocidade é de 80km/h

Porto - 18:10

Trânsito Lento

Na VCI há demora nos dois sentidos entre Francos e a zona da Afurada na A1. Em direção à Ponte da Arrábida há fila entre Bonjoia e a A3.

Na Av. AEP há fila nos dois sentidos

Na A3 para a VCI há fila desde a estrada da Circunvalação

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Está cortada ao trânsito a Av. D. Carlos I, na zona da Foz do Douro, no devido ao mau tempo.

Centro:

Trânsito cortado na N110, entre Coimbra e a localidade de Foz do Caneiro devido a um deslizamento de terras. Estão a decorrer os trabalhos de limpeza da via. Está prevista a reabertura para o final do dia de hoje

Lisboa - 17:35

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide. No sentido contrário do Eixo há fila entre Sete Rios e Telheiras

Na A5 em direção a Cascais há fila entre o Viaduto Duarte Pacheco e o estádio nacional.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há paragens entre o relógio e Pina Manique.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Pina Manique e Queluz

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há fila entre a Pontinha e o Sr. Roubado. No sentido contrário há demora entre o Túnel do Grilo e Odivelas.

Porto - 17:35

Trânsito Lento

Na VCI em direção à Ponte da Arrábida há fila entre Bonjoia e a A3. No sentido contrário há demora entre Canidelo e a Boavista.

Na Av. AEP há fila nos dois sentidos

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Centro:

Lisboa - 17:00

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há abrandamentos a partir da baixa de Almada

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há paragens entre o relógio e o Campo Grande.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Pina Manique e Queluz

Porto - 17:10

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Está cortada ao trânsito a Av. D. Carlos I, na zona da Foz do Douro, no devido ao mau tempo

Centro:

