Acidentes resolvidos na Grande Lisboa

19:25 - Lisboa:

Trânsito lento:



No final da A2 no sentido Fogueteiro-Lisboa, há fila após a baixa de Corroios até à Praça da Portagem da Ponte 25 de abril, a afetar o final do IC20.

No Eixo Norte - Sul, em direção à Ponte 25 de Abril, há fila desde Sete Rios até ao início do tabuleiro, devido a um acidente entretanto resolvido.

No IC19,no sentido Sintra - Lisboa, há fila depois do Cacém até à reta dos comandos, também devido a um acidente já resolvido.





Nota: O trânsito continua cortado no IC16, no sentido ascendente (Pontinha - Belas), entre o nó da zona Comercial e a saída para a Amadora/Casal de São Brás, devido a trabalhos que estão a decorrer, afetam também o sentido contrário (CREL - Alfornelos), isto porque há redução de vias.





Porto:



Trânsito pouco intenso sem paragens:

Em todos os principais acessos à cidade.

Sem problemas no regresso da consoada às cidades de Lisboa e Porto.