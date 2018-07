Vem aí a primeira cerveja feita de canábis

De acordo com a Province Brands, a empresa startup responsável pela nova bebida, já existem cervejas com sabor a marijuana no mercado - mas não passam de bebidas feitas a partir de cevada e que são, posteriormente, passadas por uma infusão de óleo de marijuana.

Mas uma cerveja fermentada a partir da planta da canábis é, asseguram os seus produtores, a primeira vez que é feita.

A empresa espera que a cerveja de canábis se torne num mercado multimilionário, ainda mais porque o Canadá está prestes a tornar-se, a 17 de outubro, no segundo país do mundo a legalizar a marijuana para efeitos recreativos - o primeiro foi o Uruguai.

A legalização do consumo recreativo da marijuana abre caminho para todo um mercado de produtos com base na canábis - desde bolos a mel.

"A iniciativa surgiu a partir da ideia de criar algo que pudesse ter o mesmo papel que o álcool ocupa na nossa sociedade", disse Dooma Wendschuh, responsável da startup, ao jornal britânico The Guardian .

A nova cerveja é uma bebida sem álcool e sem glúten, produzida através da mistura de lúpulo, água, levedura e canábis. Nesta fase, estão a ser testadas as enzimas e a fermentação.

A experiência teve alguns percalços, ao início - a começar pelo sabor da cerveja que, segundo a empresária, sabia a "brócolos estragados". "Era horrível", confessa.

Entretanto, o processo já foi aprimorado e a cerveja tem agora um sabor "seco, picante, menos doce do que a cerveja típica", revela Wendschuh, que garante que a cerveja de canábis "atinge" aquele que a bebe muito depressa.