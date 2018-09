Veterinários pedem fim da taxa anual para cães

O bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários é "completamente favorável" à lei, mas deixa a crítica ao trabalho que ficou por fazer desde 2016.



"Logo que foi aprovada a lei, nesses dois anos, devia ter sido criado um grupo de trabalho para ver o que é preciso para que as pessoas não abandonem os animais. Porque é que houve um aumento do número de animais? Porque é que as pessoas abandonam os seus animais?", questiona.



60 mil animais abandonados em 2017. Um aumento de 20% em relação ao ano anterior. E destes 60 mil só 30% são adotados, o que significa que mais de 40 mil não encontram uma casa.



São números que precisam de respostas urgentes, diz Jorge Cid. O bastonário defende algumas medidas para combater o abandono como o fim do registo obrigatório dos cães nas juntas de freguesias.



Jorge Cid mostra indignação neste processo: "Obrigam as pessoas a ter que fazer um registo na junta de freguesia e a pagar uma licença anual. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Os médicos veterinários - que identificam o animal com um microchip - não conseguem fazer o registo, as pessoas têm que ir à junta e, ainda por cima, é-lhes cobrada uma taxa".



Outra proposta do bastonário: o fim do IVA nos tratamentos veterinários "à semelhança das outras versões médicas. Ainda por cima aprovaram a isenção de para as medicinas alternativas. E a medicina veterinária que é essencialmente de saúde pública? Isto é um escândalo!", reclama.



Jorge Cid diz que, como não há espaço nos canis, vão existir mais cães abandonados na rua, mais problemas de saúde pública, mais perigo de agressões.



A lei que proíbe o abate de animais nos canis já está em vigor desde 2016, mas previa um período de adaptação de dois anos. Esse prazo termina este fim de semana.