Via Verde já vai muito para além das portagens

A Via Verde tornou-se num produto que vai muito além de pagar portagens de uma forma fácil e sem parar. O conjunto de iniciativas que foram sendo criados promovem uma maior mobilidade e os projetos continuam a surgir.

João Azevedo Coutinho, presidente da Via Verde Portugal, realçou, num debate no Lisbon Mobi Summit, como a empresa quer "criar confiança, credibilidade e conveniência". Dar aos parceiros ganhos de produtividade e eficiência é mais um dos objetivos.



Uma das iniciativas foi a possibilidade de se estacionar o carro com a Via Verde e depois recorrer a um transporte público, pagando através da app, por exemplo.



O sistema carsharing e carpooling são outras duas apostas, assim como a colocação de carregadores para os carros elétricos, com a Via Verde Portugal a já ter este sistema em 14 áreas de serviço.



"Para o cliente final a conveniência é enorme e a adesão também é", salientou João Azevedo Coutinho.