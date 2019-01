Vila à beira Tejo para apreciar gastronomia regional e paisagem

Ponto fulcral histórico da ligação entre as Beiras e o Alentejo pela localização privilegiada à beira rio, Vila Velha de Ródão viu, nos últimos anos, elevada percentagem do movimento rodoviário ser transferida para a autoestrada que passa ao lado.

Sinais dos tempos e da modernidade.

Fora assim em 1888, quando a ponte metálica reduziu ao mínimo o negócio das barcas utilizadas na transumância dos rebanhos. Tendência acentuada, três anos depois, com a chegada do comboio através da encantadora Linha da Beira Baixa, que continua a servir a vila ribeirinha.

Mais tarde, já no século XX, em 1973, quando a travessia do rio passou a ser feita através do paredão da barragem de Fratel, a quebra de trânsito na velha Nacional 18 foi acentuada.

As exigências dos novos tempos em termos de mobilidade não apagam a beleza de uma paisagem invulgar, que tem como expoente as Portas de Ródão.

Vigiadas lá do alto por uma torre que, reza a lenda, foi castelo de Vamba, rei visigodo, protagonista de uma história de amores proibidos.

Perante tão magnânima paisagem, infelizmente matizada a negro, é difícil não nos perdemos de amor pela beleza da região.

Que pode ser contemplada o restaurante Vila Portuguesa, localizado junto ao Tejo, no cais fluvial de Vila Velha de Ródão.

É uma construção moderna, de linhas direitas e com ampla superfície envidraçada, pormenor que garante excelente luz natural e visão privilegiada do rio.

Aberto em maio de 2015, faz da contemporaneidade uma imagem: do mobiliário, em tons escuros, ao empratamento, A sala, muito airosa, confortável e com decoração simples, está preenchida com mesas aparelhadas a rigor, cobertas com toalhas em tecido e guardanapos.

A ementa apresenta pratos típicos da região, dos maranhos ao bucho recheado, sem esquecer o peixe do rio.

Nas entradas, insinuam-se os espargos com farinheira; tábua com queijos e enchidos e um sugestivo barco com queijo e presunto com azeite, um dos produtos de qualidade da região.

Nos pratos de peixe, destaca-se o polvo com frutos vermelhos, mas há bacalhau à portuguesa e salmão corado.

Do rio vêm achigã ou lúcio perca que chegam à mesa escalados. Outra sugestão são as sopas de peixe, ou seja, as tradicionais migas.

A açorda de sável e lampreia, no caso do ciclóstomo para um número mínimo de quatro pessoas são propostas de algum modo sazonais.

Nas carnes, referência para as apreciadas bochechas de porco preto com cogumelos campestres.

Borrego à padeiro; maranhos; bucho recheado; bife da vazia com molho de frutos silvestres ou na pedra e, por encomenda, cabrito assado no forno lenha são outras propostas.

Nas sobremesas, impõe-se a doçaria regional - tigelada - e com um toque criativo: papas de carolo de frutos vermelhos.

Garrafeira de bom nível e vinho a copo. Serviço simpático neste restaurante à beira Tejo que justifica um desvio. Para apreciar a paisagem e reconfortar o estômago. VILA PORTUGUESA, em Vila Velha de Ródão.

Onde fica:

Localização: Vila velha de Ródão

Telef.: 272 541 216