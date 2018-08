Vila de Monchique está novamente em perigo com aproximação das chamas

A vila de Monchique está novamente a ser ameaçada, com várias casas em perigo.

De acordo com o Jornal de Notícias, as chamas estão a cerca de 500 metros do quartel dos bombeiros locais e o convento de Nossa Senhora do Desterro também se encontra em perigo, assim como as termas.

"O fogo está a avançar na parte norte da vila, na zona do convento, a descer para a zona habitacional. Neste momento já estão posicionados meios em toda essa zona, posicionados na zona habitacional, a tentar prestar segurança a todas as habitações que se encontram junto à parte de mato que está nesta encosta", contou Vilson Amado, tesoureiro da Junta da Junta de Freguesia de Monchique, à TSF.

Jornalista Dora Pires entrevistou o tesoureiro da Junta de Freguesia de Monchique

O funcionário da autarquia local explicou ainda que as "pessoas com menos mobilidade" foram retiradas, enquanto "as pessoas mais novas estão nas suas casas a acompanhar a situação e a dar alguma ajuda dentro do que é possível".

"Acho que não [há risco], acredito que a situação neste momento está controlada, foi uma situação muito rápida, o incêndio deflagrou muito depressa, mas penso que neste momento as coisas à volta da vida se vão conseguir controlar não pondo em risco a vila. Neste momento ainda há forma de sair de Monchique", realça.