Vinho do Porto e pizza. A arte de ligar dois patrimónios da Unesco

A técnica da estalada, sem recurso a rolos ou outros artifícios para estender a massa, fermentada durante muito tempo em condições ideais; a utilização de boas farinhas; o forno a lenha de azinho ou de sobro a uma temperatura entre 450 e 480 graus e a seleção e cura de ingredientes de qualidade DOP (Denominação de Origem Protegida) são atributos que tornam arte a confeção de uma pizza napolitana.

Tais predicados foram reconhecidos, recentemente, pela Unesco, como Património Imaterial da Humanidade, e constam do "modus operandi" de Antonio Mezzero, grande divulgador, em Portugal, da pizza napolitana.

"Fazer pizzas é uma arte. É preciso nascer com esta paixão, trabalhar com qualidade e conquistar a arte. A trilogia paixão, qualidade, arte é a base", sublinha o napolitano.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Para Mezzero, fator importante são os ingredientes que "precisam de descansar". "A mozzarella de búfala, por exemplo, tem de secar dois ou três dias; o molho de tomate, no mínimo, 24 horas. Assim, o sabor é autêntico", justifica, acrescentando: "A qualidade compra-se, mas a arte, não!"

Promotor do campeonato de Portugal de pizzas, a caminho da 5.ª edição, Antonio Mezzero foi o líder da seleção nacional que conquistou, em Nápoles, em 2016, entre 16 países concorrentes, o Mundial de Pizzas.

Um triunfo retumbante alcançado com pizzas elaboradas com queijo Serra da Estrela, presunto e sardinhas, entre outros ingredientes, e cujo preço de produção ultrapassou, em média e por unidade, os 150 euros.

Pizza Amália: 180 euros

"A pizza Amália, por exemplo, orçou em cerca de 180 euros. Foi confecionada com bacalhau, 90 euros de ouro alimentar, e tomate chucha biológico", revela o pizzaiolo, sublinhando "a excelência dos produtos portugueses". "Portugal é um país fantástico, ainda com muito por explorar neste domínio", considera.

Mais recente é a associação da pizza ao vinho do Porto: "Um produto delicado, muito forte, que requer arte para uma harmonia perfeita", realça Mezzero.

Para sublinhar tal harmonização, que liga a arte reconhecida pela Unesco ao produto emblemático do Alto Douro Vinhateiro, igualmente, património da Humanidade, criou três produtos "gourmet".

A pizza Passione é elaborada com alheira de caça, queijo de cabra curado - mais suave que o queijo Serra da Estrela - agrião e redução de vinho do Porto. Para acompanhar, um Porto reserva tawny.

Com a designação Arte, a pizza leva, entre outros ingredientes habituais, buletos (cogumelos), rúcula, queijo parmesão, mortadela de Bologna e pistacchio, que casam na perfeição com um Porto branco.

Qualidade é uma pizza confecionada com molho de tomate, burrata, ouro alimentar e manjericão. Um vinho do Porto LBV é harmonia ideal.

Mezzero recusa protagonismo na divulgação desta especialidade italiana. "Sou um embaixador da pizza, um pizzaiolo napolitano certificado, que pretende apenas divulgar este produto. Não sou o dono da pizza napolitana", reforça.

Longe dos holofotes, optou por festejar, de modo muito particular e solidário, a atribuição da distinção da Unesco: "Estiveram na minha pizzaria 20 jovens órfãos, entre os oito e os 16 anos, acolhidos pela Fundação Vítor Baía. Ensinei-lhes a fazer a massa, a preparar pizzas. Foi um autêntico 'workshop', um dos dias mais felizes da minha vida, em que percebi que tenho arte na mão e paixão no coração. Ficaram felizes e voltaram para expressar, de modo singelo, o seu reconhecimento. Foi a minha vitória", confessa, com alguma emoção a turvar o brilho dos olhos.

Contudo, Antonio Mezzero considera-se "um embaixador e não dono da pizza napolitana".

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.