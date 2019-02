Vivemos cada vez mais. Misericórdias querem que o Estado reforce apoios para que se viva também melhor

O Congresso das Misericórdias começa esta quinta-feira, em Albufeira, no Algarve. São três dias para trocar ideias e debater os novos desafios que estão a surgir, como o o aumento da esperança média de vida, que está a gerar uma população cada vez mais envelhecida e que precisa de novas respostas.

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, afirma que o financiamento às instituições fica muito aquém daquele que é necessário para combater estes problemas.

"As pessoas vêm até nós num estado de enorme fragilidade e, naturalmente, têm custos associados", referiu Manuel Lemos, indicando que o Estado comparticipa apenas cerca de 30% das necessidades.

"É extremamente importante o reforço da economia social no nosso país. O Estado tem de fazer um esforço no sentido de que esse apoio suba", defendeu, em declarações à TSF.

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas apela a um maior financiamento destas instituições

Vivemos mais. Agora é preciso melhorar a qualidade de vida nesses anos .Manuel Lemos lembra que os tempos estão a mudar muito rapidamente que as novas tecnologias poderão também dar um contributo para as respostas necessárias.

Manuel Lemos refere as mudanças que os novos tempos trazem à população idosa

O Congresso das Misericórdias, que arranca esta quinta-feira, tem como objetivo refletir sobre a construção de novos caminhos. Ao longo dos três dias, investigadores, empresários e políticos são convidados a intervir.

O presidente da União das Misericórdias defende que os novos desafios precisam da colaboração de todos. "É um congresso aberto para quem quiser vir refletir."

O 13.º Congresso das Misericórdias está aberto a todos

O congresso irá contar com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assim como do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.