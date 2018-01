Vivo na Cor, um livro para todos que nasce no Dia Mundial do Braille

Os alunos da Escola Básica da Torrinha, do Porto, são os primeiros a conhecer a obra que nasceu na Escola Profissional de Aveiro, um dos braços da Associação para a Educação e Valorização daquela região. Em parceria com o Alto Comissariado para as Migrações foram desafiados a criar um projeto inclusivo. O livro "Vivo na Cor" é o resultado visível, como explica a coordenadora Cláudia Matos, que evidencia a importância de haver uma obra que pode ser lida em qualquer família.

"Vivo na Cor", o livro apresentado no dia Mundial do Braille é para a presidente da delegação do Porto da ACAPO, mais uma lufada de ar fresco, no meio de algum preconceito. Paula Costa nota que apesar de o mercado de trabalho proporcionar cada vez mais oportunidades, muitos cegos acabam por ser vítimas do sistema, porque "quando os fundos que apoiam a contratação de cegos acabam, os estágios também".

A ACAPO - Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal - recebe, no Porto, doze novos utentes por mês. Sócios são mais de meio milhar e uma das principais tarefas que têm em mãos é o apoio aos mais novos, que se concretiza com apoio técnico às escolas onde existem alunos cegos ou com baixa visão.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Carla Santos é professora de ensino especial num agrupamento de referência para a cegueira e baixa visão. Admite que no dia-a-dia não tem a tarefa facilitada, acusando falta de material específico para alunos ainda muito pequenos, mas com limitações ao nível da visão.

Com o surgimento das novas tecnologias, a ACAPO passou a ter disponíveis aulas para os utentes aprenderem a lidar com telemóveis, tablets e computadores. A professora é Maria da Luz Ribeiro diz que estas aulas são um passo " para a autonomização dos cegos".

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.