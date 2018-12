"WANTED!" Polícia de Nova Iorque procura noivos que perderam anel

Foi a polícia de Nova Iorque quem chamou a atenção para o caso. À boa maneira americana a mensagem começa com um WANTED (procura-se) mas desta vez não é de um bandido que as autoridades nova-iorquinas estão atrás.

A noiva disse sim, mas o entusiasmo foi tal que o anel caiu, indo parar a uma grelha do saneamento. O homem, depois do espanto, lá começou a procurar, mas sem sucesso. Com 350 mil pessoas a passar por Times Square todos os dias, foi sem grande esperança que se foram embora.

Mas tiveram sorte. Muita mesmo.

Segundo a mensagem da polícia nova-iorquina, "agentes especiais" daquela força resgataram o anel e pouco depois começou uma caça ao homem (ao casal, na verdade).

Entretanto, a polícia insistia: sabe de quem é este anel?

As operações de busca online correram bem. Quem o anunciou foi a noiva.

O anel já está no dedo da noiva. Também no Twitter, e feliz da vida, a mulher agradece a todos, mas em especial aos agentes da polícia.