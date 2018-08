Web Summit vai retirar o polémico convite a Le Pen, se o Governo pedir

O fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, anunciou esta terça-feira, que vai retirar o convite a Marine Le Pen para discursar na edição do evento em 2018, caso o governo português peça à organização para o fazer.

A informação foi avançada numa longa nota que Cosgrave partilhou no Twitter.

"Se os nossos anfitriões em Portugal, o governo português, nos pedirem para cancelar o convite de Marine Le Pen, iremos, evidentemente, respeitar esse pedido e fazê-lo imediatamente.", pode ler-se na nota de Paddy Cosgrave.

A vinda da líder de extrema-direita a Portugal suscitou fortes críticas que levaram, inclusive, a que o Governo se demarcasse do convite da Web Summit esta terça-feira . "Não temos nada a ver com a lista de convidados, que é da inteira responsabilidade da Web Summit", disse o gabinete do ministro da Economia.

A WebSummit realiza-se em Lisboa de 5 a 8 de novembro.