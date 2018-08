Zoo dá as boas-vindas a duas crias no Dia Internacional dos Primatas

O nascimento de duas crias no Jardim Zoológico de Lisboa assinala o Dia Internacional dos Primatas que se realiza este sábado, dia 1 de setembro.

Os animais que nasceram são "um Macaco-de-brazza macho, nascido a 18 de junho, e um Macaco-capuchinho-de-peito-amarelo, cujo sexo não é ainda identificável, que nasceu a 17 de agosto".

"O Macaco-de-brazza, considerado um inconfundível representante dos Macacos africanos, foi batizado com o nome do explorador de origem italiana, Pierre Savorgnan de Brazza, que identificou esta espécie", revelou o Zoo em comunicado.

Já a outra cria é de uma espécie "arborícola e bastante sociável" e é conhecido pela "pelagem amarelada no peito e na parte superior dos membros anteriores". "Desde 2002 que é considerada uma das 25 espécies de primatas mais ameaçadas no Mundo e a sua população continua a diminuir, sobretudo devido à destruição do seu habitat."

No comunicado onde se felicita o nascimento das crias, o Jardim Zoológico recorda "a importância da consciencialização para a proteção destas espécies, uma vez que mais de 60% de todos os primatas estão em risco de extinção e quase metade - 43% - está classificada como "Em Perigo" ou "Criticamente Em Perigo" (os níveis mais próximos da extinção na Natureza)".