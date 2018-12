A incompatibilidade do ministro. Pedro Siza Vieira culpa ex-colega de escritório

O ministro Pedro Siza Vieira culpa uma advogada do escritório de que foi sócio, durante 15 anos, pelo atraso de meses no registo da sua renúncia ao cargo de gestor de uma empresa de compra e venda de imóveis e consultoria empresarial constituída no dia em que chegou ao governo.

O processo por incompatibilidade que podia levar à demissão (um ministro não pode ser gestor de uma empresa) foi arquivado no início de dezembro, e consultado esta sexta-feira, na sua totalidade, pela TSF no Tribunal Constitucional.

Como já foi noticiado , o caso foi arquivado tendo em conta que o cargo que suscitou o processo já não é exercido pelo governante que em outubro passou da pasta de ministro-Adjunto para a de ministro-Adjunto e da Economia.

Recorde-se que quando tomou posse pela primeira vez, a 21 de outubro de 2017, Siza Vieira ainda era gerente da empresa de imobiliário e consultoria empresarial que detém com a mulher, cargo de que, segundo garante, abdicou a 15 de dezembro desse ano (já estando, durante esse espaço de tempo, em violação da lei das incompatibilidades).

No entanto, como admitiu o ministro nas respostas ao tribunal, o registo oficial dessa renúncia no registo comercial só foi feito a 22 de maio de 2018, depois de questionado pela comunicação social.

O parecer final do Ministério Público diz que "a situação que levanta maiores dúvidas, relativa ao registo online da sua renúncia ao cargo de gerente da sociedade Prática Magenta, foi explicada pelo interessado [o ministro] como sendo atribuível a terceiros encarregues de proceder a esse registo", algo que o próprio, segundo diz, não poderia fazer porque já não era advogado.

O procurador que assina a avaliação do caso admite que "ainda que alguma culpa in vigilando [ou seja, por falta de vigilância do que fez a advogada] possa ser imputável ao declarante, esta será uma culpa certamente ligeira".

Quem se atrasou?

A consulta do restante processo e dos documentos enviados pelo ministro ao tribunal permitem ainda perceber que a advogada em causa é uma antiga colega do escritório onde Siza Vieira trabalhou e foi sócio durante 15 anos até ir para o governo.

Para provar aos juízes que tentou saber o que se passava com o registo da sua renúncia, o ministro encaminhou uma resposta que recebeu de uma advogada da sociedade Linklaters, com data de 24 de abril de 2018.

Num e-mail em tom informal que começa com um "Olá Pedro", a advogada refere que "relativamente à declaração de renúncia não sei se vou conseguir tratar hoje, mas depois envio e-mail a dar nota do tema".

Sede da empresa na casa do ministro

O documento anterior é, aliás, o único apresentado pelo ministro no processo para mostrar como tentou saber o que se passava com a oficialização no registo comercial da renúncia ao cargo na empresa.

As declarações entregues ao tribunal mostram ainda que até ao final do terceiro trimestre de 2018 a sociedade nunca teve qualquer actividade apesar do capital social de 150 mil euros (detido a meias entre ministro e mulher).

De resto, para comprovar que renunciou ao cargo em dezembro de 2017, o ministro apresentou aos juízes a carta enviada à empresa em causa.

A carta é um simples papel totalmente escrito à mão, com data de 15 de dezembro de 2017, em que Siza Vieira declara que abandona o cargo que tinha na sociedade, com a curiosidade de ter como destino, sem qualquer comprovativo de correio ou algo semelhante, a empresa Prática Magenta cuja morada é a mesma da casa do ministro.