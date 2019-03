Açores e Madeira são as regiões com mais violência doméstica

Os Açores e a Madeira são as regiões do país com maior incidência de casos de violência doméstica. A conclusão está no Relatório Anual de Segurança Interna de 2018 que revela uma muito ligeira diminuição deste tipo de crime, em todo o país, em 2018.

No último ano as polícias abriram um total de 26.483 inquéritos por violência doméstica, menos 0,9% que em 2017.

As taxas de incidência mais elevadas atingem a região autónoma dos Açores (3,9), seguida da Madeira (3,4). No Continente a taxa é bastante mais baixa (2,5), estando acima da média nos distritos de Faro (3,2), Portalegre (3,0), Setúbal (2,9), Lisboa (2,6) e Porto (2,6).

Na divisão por sexos, 79% das vítimas são mulheres e um pouco mais de metade dos casos (53,1%) envolvem vítimas que são cônjuges, namoradas e namorados ou companheiras e companheiros.

Em 16,7% dos processos a violência doméstica afeta relações amorosas já terminadas.

Nos restantes, 15,1% têm como vítimas filhos ou enteados, com 5,4% dos casos a atingirem pais, mães, padrastos ou madrastas.