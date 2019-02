Armando Vara admite crime fiscal mas iliba filha

Ouça a peça de Maria Miguel Cabo no dia em que Armando Vara foi ouvido no tribunal

Armando Vara esteve presente, esta terça-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal, onde testemunhou a favor da filha, Bárbara Vara, e apresentou novos argumentos de defesa enquanto arguido no processo Operação Marquês.

O antigo ministro socialista admitiu, perante o juiz de instrução Ivo Rosa, que cometeu um crime fiscal ao ocultar rendimentos numa conta bancária na Suíça. Apesar de a conta estar em nome de ambos, Vara assegurou que a filha não tinha conhecimento das movimentações financeiras.

Durante a sessão de instrução, o antigo governante garantiu ainda que o milhão de euros em causa veio de trabalhos como consultor antes de ser administrador da Caixa Geral de Depósitos e não de subornos relacionados com o Resort Vale do Lobo e mostrou-se disponível para pagar o que deve ao fisco.

"Acho que o direito penal serve para censurar aquilo que uma sociedade considera intolerável e que uma filha tenha aceite figurar nas contas do pai porque o pai lhe pediu não é uma situação nem ilícita nem intolerável do ponto de vista social", esclareceu o advogado de Vara, Tiago Rodrigues Bastos, à saída da sessão que durou cerca de três horas.

Rui Patrício, advogado de Bárbara Vara desmentiu a tese do Ministério Público e esclareceu que "Armando Vara deu as explicações que já toda a gente deu neste processo relacionado com a nossa cliente, isto é, que Bárbara Vara não tem nada a ver com as contas nem com o dinheiro".

Na próxima sessão de instrução, dia 25 de fevereiro, será ouvida Sofia Fava, ex-mulher de José Sócrates.