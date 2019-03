Câmara de Pedrógão anuncia arquivamento de inquérito ao desvio de donativos

O Ministério Público arquivou o inquérito que corria na Comarca de Coimbra relativo ao alegado desvio de donativos em Pedrógão Grande. A informação foi anunciada esta quarta-feira pela autarquia local em comunicado, onde anexa a decisão judicial que teve por base uma reportagem do Expresso , publicada em julho do ano passado.

No comunicado, a Câmara de Pedrógão Grande afirma que o MP concluiu que não resultou demonstrado o desvio de qualquer verba doada, quer da parte da autarquia ou de outras pessoas ou entidades. É com base nestas conclusões que o Ministério Público ordenou "o arquivamento do inquérito em face da inexistência de indícios de crime".

Em causa estavam os alegados desvios de donativos por parte de familiares do presidente da autarquia. Imagens divulgadas numa reportagem da TVI mostravam os bens doados guardados num armazém abandonado e que terá sido alvo de vandalismo e roubo.

Em reação à decisão judicial, o presidente da Câmara de Pedrógão Grande mostrou-se satisfeito, confessando estar "aliviado".

"Estou aliviado. Só tenho arranjado problemas para a minha saúde. Em 2013, já reformado, vim para aqui armado em parvo para fazer um favor ao antigo presidente da Câmara, uma vez que não havia ninguém que o substituísse e ele tinha de sair, e só arranjei problemas para a minha vida. Com a minha experiência de vida, aguento bem isto, mas para a minha família, sobretudo a minha mulher, tem sido muito duro", disse Valdemar Alves, citado pelo jornal Sol.