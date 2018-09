CDS pede ao Presidente da República para ouvir partidos sobre escolha do PGR

A líder do CDS-PP anunciou este sábado que vai pedir ao Presidente da República para que ouça os partidos sobre o processo de nomeação do procurador-geral da República (PGR) e insistiu na recondução de Joana Marques Vidal.

A posição foi transmitida por Assunção Cristas no final de uma reunião de cerca de uma hora com o presidente do Partido Popular (PP) espanhol, Pablo Casado, na sede do CDS-PP, em Lisboa.

"Faço o apelo para que o senhor Presidente [da República, Marcelo Rebelo de Sousa] ouça os partidos neste processo. Sabemos bem que a competência da indicação é do Governo e da nomeação é do senhor Presidente da República, mas face à importância do tema e à necessidade de termos garantias quanto ao perfil próximo PGR - espero que a atual possa ser reconduzida -, entendemos que seria importante o chefe de Estado poder ouvir todos os partidos", justificou Assunção Cristas.

Perante os jornalistas, Assunção Cristas disse que o CDS-PP entende que, na vida pública, "quem está a fazer um bom trabalho, quem fez um bom trabalho, quem dá condições de garantia e de independência deve poder continuar, deve ser reconduzido".

"Da parte do CDS o que transmitirei é, de facto, o desejo de que possa haver a recondução" da PGR, acrescentou a líder democrata-cristã.