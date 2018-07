Chefe da delegação do SEF de Albufeira detido por suspeitas de corrupção

O chefe da delegação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Albufeira foi esta quinta-feira detido pela PJ por suspeitas de corrupção.

Em comunicado enviado às redações, a Policia Judiciária confirma a detenção de Joaquim Patrício pela presumível prática de vários crimes de corrupção passiva.

"O detido, Chefe da Delegação Regional de Albufeira do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, desde meados de 2017 recebia presumivelmente quantias monetárias de estrangeiros, para a concessão de autorização de residência em Portugal", pode ler-se na nota.

A investigação teve por base uma denúncia do próprio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, entidade que colaborou com a Polícia Judiciária no decorrer das diligências.

A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias, que refere que a detenção ocorreu na presença dos funcionários da delegação de Albufeira.