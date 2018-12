De saída do DCIAP, magistrados alertam para a dificuldade de substituir Amadeu Guerra

A saída de Amadeu Guerra do Departamento Central de Investigação e Ação Penal deixa preocupado o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.

Em declarações à TSF, o presidente do sindicato, António Ventinhas, explica que o trabalho de Amadeu Guerra foi muito meritório e que não será fácil encontrar um substituto.

"Deixa-me preocupado porque é necessário encontrar, praticamente de um dia para o outro, uma solução para o DCIAP, que é o principal departamento de investigação da criminalidade económico-financeira em Portugal. Atentando no trabalho muito meritório efetuado por Amadeu Guerra, encontrar com pouco tempo uma pessoa que o substitua e que consiga fazer um trabalho com o mesmo dinamismo não deixa de nos preocupar", explicou.

António Ventinhas alerta que, se não for encontrado um substituto à altura, pode vir a existir uma travagem no combate à corrupção.

"Houve uma grande transformaç​​​​​​​ão com a ida do Dr. Amadeu Guerra para o DCIAP, ganhou um novo dinamismo. Agora com a sua saída, se não houver uma pessoa que consiga imprimir a mesma dinâmica, que consiga motivar os colegas e que tenha o mesmo espírito de liderança, os resultados poderão ser piores do que os que foram alcançados até agora, representando um retrocesso na dinâmica criada no Ministério Público", alertou o presidente do sindicato.

O mandato de Amadeu Guerra À frente do DCIAP terminava em março de 2019, mas o seu fim foi antecipado. Foi escolhido pelo Conselho Superior do Ministério Público para substituir Maria José Morgado à frente da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.