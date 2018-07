Diretor do DCIAP avalia pedido de incidente de recusa apresentado por Pinho

Manuel Pinho foi chamado ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no âmbito do caso EDP, mas acabou por não ser ouvido. O interrogatório acabou por ficar "sem efeito", uma vez que o advogado do antigo ministro da Economia suscitou "o incidente de recusa dos magistrados designados para dirigir o inquérito".

As informações são avançadas pela Procuradoria-Geral da República numa nota enviada às redações que esclarece ainda que a diligência marcada para esta manhã ia realizar-se com Manuel Pinho "na qualidade de arguido".

Cabe agora ao diretor do DCIAP avaliar o incidente de recusa requerido pela defesa do antigo governante.

A informação de que Manuel Pinho não tinha sido afinal interrogado foi avançada esta manhã pelo advogado Ricardo Sá Fernandes, à saída das instalações do DCIAP.