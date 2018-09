Doze acusados pelas mortes nos incêndios de Pedrógão Grande

O Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria acusa doze arguidos no âmbito do inquérito aos incêndios de junho de 2017 nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Alvaiázere e Ansião.

À época, três dos arguidos estavam investidos em funções de comando e coordenação no âmbito da Proteção Civil; três eram funcionários superiores da empresa responsável pela manutenção da EN 236-1, a chamada "estrada da morte"; dois eram quadros superiores de uma empresa de fornecimento de energia elétrica; três eram autarcas de municípios onde ocorreram vítimas e um era funcionário de um desses municípios.

Segundo um comunicado do DIAP de Leiria, os arguidos foram "acusados dos crimes de homicídio por negligência e de ofensa à integridade física por negligência, sendo alguns destes de ofensa à integridade física grave".

"Não obstante a sua enorme complexidade, foi possível concluir a investigação em pouco mais de um ano", destaca-se nesta nota.

Contactada pela TSF, a Autoridade Nacional de Proteção Civil recusa comentar o caso.

Os incêndios de 17 de julho de 2017 provocaram mais de 60 mortos e mais de 40 feridos, tendo ainda destruído mais de 24 mil hectares de mato e floresta e inúmeros imóveis.