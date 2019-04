Fogos de Arouca e São Pedro do Sul em 2016 sem culpados

De acordo com o despacho de arquivamento a que TSF teve acesso, o Ministério Publico (MP) de Santa Maria da Feira considera que as provas não revelaram indícios suficientes da pratica de crime por parte dos comandantes que lideraram as operações de combate ao fogo.

No documento pode ler-se que os então Comandantes Distritais de Operações de Socorro de Aveiro, José Bismark, e de Viseu, Lúcio Campos, agiram de acordo com ordens superiores e usaram os meios de combate disponíveis para proteger pessoas e bens.

A jornalista Maria Miguel Cabo leu o relatório do Ministério Público sobre o incêndio que destruiu 25 mil hectares de floresta.

O despacho destaca ainda os poucos meios de combate, perante as dimensões invulgares do incêndio, as condições climatéricas difíceis e o terreno acidentado.

A decisão do MP contraria assim a conclusão do inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna que apontava para a falta de coordenação entre os dois comandos.

O incêndio, que começou em Arouca, no distrito de Aveiro, e alastrou a São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, durou uma semana e queimou 25 mil hectares de floresta em 2016.