Ministério Público conseguiu "êxitos em circunstâncias desfavoráveis"

Joana Marques Vidal elogiou o trabalho dos magistrados do Ministério Público no balanço do seu mandato na Procuradoria-geral da República (PGR).

"Num quadro de dificuldades os magistrados do Ministério Público mantiveram-se fiéis ao seus princípios e às suas ações (...) Conseguimos obter êxitos em circunstâncias que não foram as mais favoráveis", com falta de magistrados, destacou.

A procuradora-geral da República ainda em exercício falava na sessão de encerramento da Conferência Internacional "Combate à Corrupção: Perspetivas de Futuro", na Torre do Tombo em Lisboa.

Joana Marques Vidal quis deixar "uma palavra especial" para agradecer a Marcelo Rebelo de Sousa "todo o apoio institucional que tem dado ao Ministério Público de Portugal".