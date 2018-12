"Não me vou candidatar a nenhum partido!" Antiga PGR garante que não vai fazer política

"Não me vou candidatar a nenhum partido! Não vou criar nenhum movimento cívico! Não tenho nenhum projeto político, não vou fazer política!" são garantias de Joana Marques Vidal, antiga Procuradora-Geral da República, ao Correio da Manhã.

Para já, Joana Marques Vidal vai continuar a trabalhar no Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, e quer trabalhar num projeto de cooperação judiciária no espaço da lusofonia.



Nestas declarações ao Correio da Manhã, a antiga PGR volta a defender a criação da figura de delação premiada nas leis judiciais portuguesas, e a criminalização do enriquecimento ilícito, sem inverter o ónus da prova: "É essencial alargar as formas de colaboração premiada que já estão previstas na lei portuguesa, em particular na lei da droga. Isso deve ser aplicado em crimes económicos como a corrupção, que realmente tem em Portugal uma expressão significativa", pode ler-se nas declarações que Joana Marques Vidal enviou por escrito ao Correio da Manhã.