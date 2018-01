Agentes da Justiça criam pacto com 80 propostas para melhorar o sistema

Em comunicado, após dois dias de reuniões entre juízes, magistrados do Ministério Público, advogados, solicitadores e funcionários judiciários, é referido que foi concluído um "acordo para melhoria do sistema de justiça", que contém mais de 80 propostas, "todas adotadas por unanimidade", sobre temas como a organização judiciária, justiça económica, acesso ao direito e criminalidade económica-financeira.

"Propõe-se, designadamente, um alargamento muito amplo dos mecanismos de comunicação da justiça; alterações nos mecanismos de cobrança, penhoras e vendas; alterações nos regimes de custas e implementação de mecanismos de agilização da investigação e repressão criminal no crime económico-financeiro", lê-se no comunicado.

A Associação Sindical dos Juízes, Ordem dos Advogados, Ordem dos Solicitadores, Sindicato dos Funcionários Judiciais e Sindicato dos Magistrados do Ministério Público decidiram também criar uma plataforma permanente de debate entre os agentes do judiciário, que reunirá periodicamente e apresentará de modo regular propostas de melhoria do sistema.

As conclusões foram entregues a uma equipa de redação, que nos próximos dias as encaminhará para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e para as entidades da justiça.

Esta tarde, em conferência de imprensa, Manuela Paupério, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, preferiu não adiantar pormenores sobre estas e outras medidas, mas garante que as propostas dependem, sobretudo, da vontade política.