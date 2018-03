Pedro Dias condenado a pena máxima

Pedro Dias foi condenado a 25 anos de prisão pelos crimes cometidos em Aguiar da Beira em 11 de outubro de 2016.

O jornalista José Ricardo Ferreira acompanhou a leitura da sentença.

Foram dados como provados os três crimes de homicídio qualificado sob a forma consumada, o homicídio qualificado sob a forma tentada do militar António Ferreira, os três crimes de sequestro, os crimes de roubo de automóveis, de armas da GNR e de quantias em dinheiro, bem como a detenção, uso e porte de armas proibidas.

As penas relativas aos diferentes crimes de homicídio somam 104 anos e oito meses de prisão: Carlos Caetano, 21 anos de prisão, Luís Pinto, 22 anos de prisão, Liliana Pinto, 22 anos de prisão, e 12 anos de prisão pela tentativa de homicídio do militar da GNR António Ferreira.

Apenas não foi dada como provada a tentativa de homicídio de Maria Lídia da Conceição, a mulher que foi sequestrada em Arouca, antes considerada ofensa à integridade física.

O tribunal determinou ainda uma indemnização aos familiares das vítimas e vítimas que sobreviveram, no total de cerca de 450 mil euros.

A sentença foi proferida no Tribunal da Guarda, onde Pedro Dias se encontra a ser julgado desde novembro de 2017, com o arguido a acompanhar a leitura do acórdão por videoconferência a partir do Estabelecimento Prisional de Monsanto, onde se encontra preso preventivamente.

À saída do tribunal, João Paulo Matias, advogado dos pais do casal que foi morto por Pedro Dias, mostrou-se satisfeito.

"Fez-se justiça. Creio que ficou provado que a versão do arguido não tinha qualquer possibilidade de credibilidade."

Mónica Quintela, advogada de Pedro Dias, diz que este era "o cúmulo jurídico expectável, atendendo aos crimes que estavam imputados ao arguido". Diz que a defesa vai analisar o acórdão e só depois decidirá se recorre da condenação.

"Vamos analisar com cuidado e em princípio interpor recurso."

Também o advogado do militar da GNR que foi assassinado em Aguiar da Beira se mostrou relativamente satisfeito, não deixando de lamentar que a pena máxima em Portugal seja apenas de 25 anos.

"25 anos acaba por ser o mínimo que este arguido, em função dos factos que praticou, mereceu.".

Para Pedro Proença "é altura de determinados crimes, pela sua violência, pela sua gravidade", serem enquadrados num "regime excecional que permita uma moldura penal mais gravosa para estas situações".

O Ministério Público pediu a pena máxima de 25 anos de prisão para Pedro Dias, por considerar incoerente e inconsistente a versão que este apresentou em tribunal.

Pedro Dias confessou ter disparado sobre dois militares da GNR - Carlos Caetano, que morreu, e António Ferreira, que ficou ferido -, mas rejeitou responsabilidades nas mortes de dois civis que viajavam na Estrada Nacional (EN) 229, Liliane e Luís Pinto.

Nas alegações finais, a advogada de Pedro Dias, Mónica Quintela, pediu que este seja condenado pelo homicídio privilegiado do militar Carlos Caetano e pela tentativa de homicídio simples do militar António Ferreira, e absolvido dos crimes relativos a Liliane e Luís Pinto.

No que respeita a Maria Lídia da Conceição, que surpreendeu Pedro Dias quando estava escondido numa casa de Moldes, no concelho de Arouca, a advogada considerou que o crime a aplicar deve ser o de ofensas corporais simples.

O advogado Pedro Proença, que representa o militar António Ferreira e os familiares de Carlos Caetano, também pediu a pena máxima de 25 anos de prisão, lamentando que Pedro Dias tenha feito um depoimento que "roça o nonsense e é um filme de muito mau gosto".

A mesma pena pediu o advogado dos familiares de Liliane e Luís Pinto, João Paulo Matias, apesar de considerar que a "justiça terrena" não será suficiente para o punir.