PJ faz buscas na Inspeção-geral das Finanças

A Polícia Judiciária está a levar a cabo uma operação de buscas na Inspeção-geral das Finanças.

"Informa-se que decorre a realização de buscas destinadas à recolha de elementos de prova relativos à prática dos crimes de corrupção passiva, peculato e abuso de poder imputáveis, indiciariamente, a altos responsáveis de serviços centrais da Administração Pública do Estado", confirmou o Ministério Público (MP) numa nota enviada à TSF.

A operação cumpre os mandados de busca emitidos pelo MP e pelo Juiz de Instrução Criminal e conta com 50 inspetores da PJ, peritos informáticos e financeiros da PJ, seis magistrados do MP e quatro auditores.

Em causa, segundo o Correio da Manhã , estão suspeitas de venda de informações confidenciais para o exterior, por parte de inspetores das Finanças. "Há suspeitas da existência de 'toupeiras' naquela entidade de fiscalização do Estado, ao serviço de interesses privados, a troco de subornos", pode ler-se.

Estarão ainda sob investigação altos responsáveis da Inspeção-geral das Finanças, suspeitos de que acumularem funções em empresas públicas que têm por missão fiscalizar.

"No essencial tais diligências têm por objeto o apuramento de responsabilidades individuais de dirigentes da administração pública da área de serviços com a missão designadamente do controlo financeiro e fiscal do Estado, da área ministerial, incluindo uma Instituição humanitária de utilidade pública e uma empresa privada - tendo em conta os indícios da prática de atos ilícitos em procedimentos concursais, em ações de fiscalização que lesaram gravemente o Estado nos seus interesses financeiros -, tendo como contrapartidas benefícios individuais dos visados", pode ler-se no comunicado do Ministério Público.

Segundo o mesmo jornal, as buscas estendem-se ao Ministério da Defesa e Cruz Vermelha Portuguesa.