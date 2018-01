Presidente da Câmara do Funchal arguido em caso de queda de árvore

O presidente da Câmara do Funchal a vereadora do Ambiente e um funcionário da autarquia foram constituídos arguidos no âmbito do inquérito à queda da árvore na freguesia do Monte, avança o jornal Expresso.

O acidente no qual 13 pessoas morreram e quase 50 ficaram feridas remonta a agosto do ano passado. Um carvalho atingiu dezenas de pessoas que se concentravam naquele lugar para as festividades da Festa do Monte, em honra da padroeira da ilha, momentos antes da procissão.

Paulo Cafôfo já fora convocado por duas vezes a ir a uma audição parlamentar sobre o caso, mas numa primeira instância recusou alegando questões da agenda e mais recentemente defendeu que não havia "qualquer fundamento e fim específico" que justifique prestar depoimento urgente perante os deputados.