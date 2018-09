Procuradores defendem alteração da Constituição para "evitar contaminação política"

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público defende que tal como está, a lei permite demasiada intervenção do poder político, que tem o poder de nomear e exonerar o responsável máximo pela investigação criminal do país.

"Pode até haver alguma contaminação política no processo de escolha do PGR, porque está muito dependente do Governo"

António Ventinhas não tem dúvidas de que o processo de substituição da Procuradora-geral da República foi conduzido de forma legal, mas ao contrário do que se passa noutros países - que promovem um amplo quadro de audições de entidades várias antes da decisão final - a escolha do novo nome para dirigir o Ministério Público foi feito sem que "ninguém soubesse muito bem como correu o processo".

Quanto a Lucília Gago, próxima Procuradora-geral da República, António Ventinhas espera que continue a linha de Joana Marques Vidal.