Hacker Rui Pinto fica em prisão preventiva

O pirata informático português Rui Pinto vai ficar em prisão preventiva depois de ter sido ouvido, esta sexta-feira, pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. As medidas de coação foram conhecidas ao início da noite, sendo que o tribunal decidiu pela aplicação da mais gravosa.

À saída, o advogado Francisco Teixeira da Mota confirmou que o seu cliente vai passar a noite nas instalações da Polícia Judiciária, adiantando desde já que vão recorrer desta decisão por considerarem que, "legalmente, não há razões para isto".

Rui Pinto aceitou esta sexta-feira colaborar com as autoridades portuguesas na investigação de vários casos ligados ao futebol.

Entretanto, o hacker português já foi ouvido, num interrogatório que começou por volta das 18h30, pela juíza de instrução criminal Maria Antónia Andrade, no âmbito da investigação a acessos aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen Sports, depois de ter pernoitado no estabelecimento prisional anexo ao edifício da PJ.

