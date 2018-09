Sócrates pediu abertura da instrução

Os advogados de José Sócrates entregaram esta quinta-feira à noite o requerimento de abertura de instrução do processo Operação Marquês. A informação foi confirmada pela TSF.

Para já, não é conhecido em detalhe os fundamentos apresentados no requerimento. O processo conhecido como Operação Marquês investiga vários crimes e conta com 28 arguidos.

O Ministério Público fez saber que o requerimento de abertura de instrução deu entrada por e-mail e fax.

De acordo com o artigo 286 do Código Processo Penal, a fase de instrução prevê a "comprovação judicial da decisão de acusação ou da decisão de arquivamento do processo."

No processo da Operação Marquês, o ex-primeiro-ministro José Sócrates é acusado pelo Ministério Público de 31 crimes, entre eles corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.

Outros 14 arguidos já tinham enviado à Procuradoria os requerimentos para a abertura de instrução do processo.