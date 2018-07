78 milhões de bebés em todo o mundo não são amamentados na primeira hora de vida

É a chamada primeira vacina. O contacto da pele da mãe com a do bebé na amamentação estimula a produção de leite nas mães.

Por isso, demorar algumas horas até à primeira amamentação depois de o bebé nascer pode privá-lo de nutrientes e anticorpos, colocando as crianças em risco de vida.



O problema, que afeta cerca de 78 milhões de bebés (60% do total), é mais grave no leste da Ásia e Pacífico, onde apenas 32% dos bebés têm amamentação na primeira hora de vida. Há, ainda assim, casos mais graves em países de outras paragens: no Azerbaijão, Chade e Montenegro, a taxa de é de 20%.

A Organização Mundial de Saúde defende, por isso, que famílias, patrões e governos apõem as mães para "darem aos filhos o começo que merecem".



No relatório, a organização pede nomeadamente que sejam adotadas medidas legais fortes para restringir a publicidade de leite preparado para recém-nascidos.