A espera continua. Adiada entrega de candidaturas para o novo Hospital de Lisboa Oriental

Um ano depois de ter sido lançado o concurso, a data para a entrega de propostas voltou a ser adiada e passou agora para o final de janeiro. Fonte do Ministério da Saúde adiantou à TSF que os interessados pediram um alargamento do prazo, de forma a poder concluir os processos de candidatura que ainda se encontravam incompletos.

Em causa está a celebração de um contrato de gestão para a conceção, projeto, construção e manutenção do Hospital de Lisboa Oriental, em regime de parceria público-privada.

O concurso tinha inicialmente seis meses previstos como prazo final para a entrega de propostas, ou seja, terminaria em junho deste ano, mas o prazo foi adiado para dezembro, antes deste adiamento para final de janeiro de 2019.

No Conselho de Ministros que aprovou o lançamento do concurso, em novembro do ano passado, o então ministro da Saúde afiançava que o novo hospital deveria estar pronto em 2022. Adalberto Campos Fernandes sublinhava tratar-se "do maior investimento em saúde de que há memória nos últimos 30 anos" e de "um passo decisivo na reforma estrutural da rede hospitalar da grande Lisboa".

O Hospital de Lisboa Oriental vai servir "mais de um milhão de habitantes" e vai substituir quatro velhos edifícios: São José, Santa Marta, Dona Estefânia e Capuchos.

O prazo já anteriormente tinha sido prorrogado para 17 de dezembro e foi, entretanto, alongado até ao final do ano, devido a um artigo referente a "erros e omissões do processo construtivo" presente no Código dos Contratos Públicos, que diz que a apresentação de listas de erros e omissões "suspende o prazo" limite para entrega de propostas até à publicação da decisão do OCDC (Órgão Competente para a Decisão de Contratar).

O Hospital de Lisboa Oriental já teve um concurso lançado em 2008 (era então denominado Hospital de Todos-os-Santos), pelo Governo de José Sócrates. No entanto, a decisão de adjudicação ao consórcio vencedor foi anulada no final de 2013.