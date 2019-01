"A proposta do Governo para a Lei de Bases da Saúde devia ser mais desenvolvida"

O Parlamento debate, esta quarta-feira, quatro propostas para a nova Lei de Bases da Saúde - do Governo, do PCP, do PSD e do CDS-PP, existindo uma outra proposta do Bloco de Esquerda que desceu à especialidade e não será discutida no plenário parlamentar.

Ouvida pela TSF, Maria de Belém, antiga ministra da Saúde e coordenadora da comissão de revisão da Lei de Bases, teceu críticas à proposta apresentada pelo Governo.

"A proposta de lei que o Governo apresentou, em meu entender, deveria ser mais desenvolvida", defendeu a antiga deputada socialista.

Maria de Belém considera que a proposta do Governo é insuficiente

Maria de Belém refere o exemplo da questão do cuidador informal, que estava presente no projeto da comissão de revisão da Lei de Bases da Saúde, mas ficou de fora da proposta do Governo. O ponto foi, contudo, incluído na proposta apresentada pelo CDS-PP.

"O facto de qualquer partido recuperar bases que existiam no nosso projeto só me diz que elas foram bem pensadas, refletidas e elaboradas. Elas são necessárias", retorquiu Maria de Belém.

A ex-ministra da Saúde lembra que há questões que o Governo ignorou e que foram aproveitadas por outros partidos

A coordenadora da comissão de revisão da Lei de Bases da Saúde refere que vai acompanhar atentamente o debate no Parlamento e que espera que os deputados cheguem ao melhor resultado.

"São sempre momentos muito importantes e muito intensos de discussão. Espero que os deputados encontrem as melhores soluções, as soluções que melhor sirvam as pessoas, já vendo e prevendo o futuro que está perante nós", concluiu.