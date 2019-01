Administração do Hospital de São João pede renúncia de funções

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João apresentou uma "renúncia de modo a facilitar a sua substituição da forma mais rápida possível".

De acordo com o comunicado, o mandato do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João terminou a 31 de dezembro de 2018 e o pedido de renúncia tem como principal intuito a substituição rápida da administração.

Em resposta à TSF, o Ministério da Saúde revelou que teve conhecimento do "pedido de renúncia do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, na sequência do término do mandato a 31 de dezembro". "É um mecanismo que está previsto na Lei", esclareceu ainda.

"O Ministério da Saúde tem dialogado com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar em causa no âmbito da resolução do processo da ala pediátrica, reconhecendo o empenho do presidente em criar condições para a transferência dos doentes pediátricos para as instalações do hospital", acrescenta ainda o Ministério da Saúde.

Numa primeira reação, o CDS informa que vai chamar ao Parlamento o Conselho de Administração do Hospital de São João e a ministra da Saúde, Marta Temido.