Beneficiários da ADSE com limite de 24 consultas por ano

Os beneficiários da ADSE vão passar a ter um limite de 24 consultas pagas por ano. A medida aplica-se a todas as consultas em médicos com ou sem acordo com este subsistema de saúde.

A decisão foi comunicada na quinta-feira aos representantes dos beneficiários numa reunião e entra em vigor em setembro, tendo sido inicialmente proposta pelos representantes dos beneficiários, incluindo sindicatos.

Um desses membros, José Abraão, confirma à TSF a informação inicialmente avançada esta sexta-feira pelo jornal Público e diz que faz sentido.

"Temos de ter em consideração a necessidade de criar as condições para não só combate ao excesso e ao abuso, mas também ter em consideração a sustentabilidade da própria ADSE enquanto fundamental para um milhão e 200 mil pessoas e para os aposentados e trabalhadores da administração pública", explica.

José Abraão adianta, no entanto, que "este limite poderá ser excedido desde que haja justificação médica" e, assim sendo, o utente poderá ter mais de 24 consultas por ano.