Alerta para jovens que fumam e bebem

O estudo, publicado no European Heart Journal, confirma que os efeitos nocivos do tabaco e do álcool afetam os adolescentes, mesmo os jovens que fumam apenas alguns cigarros e consomem poucas bebidas alcoólicas.

Os investigadores acompanharam cerca de 1200 jovens britânicos da área de Bristol, entre 2004 e 2008. Os adolescentes com 13, 15 e 17 anos foram questionados sobre quantos cigarros tinham fumado e com que idade começaram a beber.

Com estes dados, foram feitos testes que mostraram danos nas artérias logo aos 17 anos. Os problemas eram mais graves em quem tinha fumado mais cigarros e consumido mais álcool. E eram piores se os jovens acumulavam os dois hábitos.

Os investigadores lembram que as artérias entupidas aumentam o risco dos jovens virem a ter ataques cardíacos e outros problemas de saúde, quando chegarem à vida adulta. No entanto, o estudo descobriu outro fator que os cientistas consideram encorajador.

Os jovens que param de fumar e beber ainda conseguem reverter a rigidez das artérias, ou seja, nunca é tarde para mudar hábitos nocivos e quanto mais cedo melhor. A mudança nos jovens pode salvar vidas.