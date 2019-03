António Costa vai visitar hospitais e centros de saúde depois do Carnaval

António Costa vai fazer um roteiro da saúde: na semana depois do Carnaval, o primeiro-ministro vai visitar hospitais, centros de saúde e unidades de saúde familiar.

A notícia foi avançada por Marques Mendes na SIC.

"O Governo está tão preocupado com o que se passa na saúde que na semana a seguir ao Carnaval vai fazer um roteiro sobre saúde, uma espécie de governação aberta pelo país dedicada exclusivamente à saúde."

No fundo, diz Marques Mendes, António Costa quer mostrar obra feita, ter iniciativa política e, sobretudo, sair da associação negativa ao setor em que parece estar "encurralado" com a greve dos enfermeiros e as repetidas críticas à fragilidade do Serviço Nacional de Saúde e acusações de desinvestimento.

Sobre a contestação dos enfermeiros, o comentador diz que "pode haver um acordo ainda que minimalista, porque os sindicatos estão interessados e o Governo está interessado em ter paz no setor".

Contactado pela TSF, o gabinete do primeiro-ministro não comenta.