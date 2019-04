As doentes crónicas podem engravidar?

"Uma mulher que conhece uma doença crónica tem sempre que fazer um planeamento", afirma Alice Sousa, especialista em medicina interna e responsável por uma consulta de Patologia Médica da Grávida.

PUB

Muitas vezes há gravidezes não planeadas e essas, diz Alice Sousa são as mais preocupantes. Uma mulher com uma doença crónica deve ser acompanhada desde o início, a partir do momento em que decide engravidar. "Desde que o planeamento seja feito como médico assistente, que assiste a sua doença crónica, ela tem grandes possibilidades de levar essa gravidez bem até ao fim", assegura.

Ouça aqui o TSF Pais e Filhos desta quinta-feira. Um trabalho de Rita Costa com sonorização de Miguel Silva

A médica internista revela que há as doenças crónicas em que a gravidez está contra indicada, mas são poucas. "Algumas doenças cardíacas e aquelas que atingem o sistema respiratório e cardíaco poderão, em determinada fase evolutiva, ser absolutamente contra indicadas para uma gravidez", explica Alice Sousa.

"Existem algumas doenças crónicas que diminuem a fertilidade, portanto essas mulheres têm menos capacidade de engravidar. Mesmo na doença renal crónica, as transplantadas renais podem voltar a engravidar e, desde que sejam vigiadas e tudo seja planeado, têm possibilidade de ter filhos", remata.