Até no sono é preciso dar o exemplo

"Às vezes, por trabalharem por turnos, os pais não podem dar esse exemplo como queriam, mas são exceções, porque a maioria das pessoas consegue ter padrões de rotina, padrões que é importante manter e, mesmo para quem trabalha por turnos, há algumas rotinas que deve implementar em casa", afirma Maria Laureano pedopsiquiatra da Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra.

A pedopsiquiatra lembra que o sono é mais do que a ausência do estado de vigília. "O sono não é só descansar", assegura. "O sono é um processo ativo do cérebro", durante o sono ocorre uma série de processos que vão desde a produção hormonal, à consolidação da memória.

TSF Pais e Filhos - a importância do sono e a iniciativa sobre programação do IndieJúnior

As necessidades variam de idade para idade e de indivíduo para indivíduo, mas há tempos que servem de referência. Segundo os dados da fundação americana do sono, a National Sleep Foundation, as necessidades de sono vão diminuindo ao longo do crescimento: os recém-nascidos até aos dois meses precisam entre 12 a 18 horas de sono diárias; os bebés entre os três e os onze meses de 14 a 15 horas; as crianças com um, dois e três anos de 12 a 14 horas; as crianças em idade pré-escolar de 11 a 13 horas; as crianças a partir do 6 anos de 10 a 11 horas; e os adolescentes de 8 horas e meia a 9 horas.

Há vários estudos que demonstram que a falta de sono tem impacto nas funções cognitivas. "O sono diz muito sobre um indivíduo", sublinha Maria Laureano que assegura que as rotinas na hora de dormir melhoram o desenvolvimento das crianças.

Para uma boa higiene do sono das crianças e dos adolescentes, a pedopsiquiatra deixa algumas recomendações: ir para a cama sempre à mesma hora, dormir sozinho na cama, não fazer sestas perto da hora de dormir, evitar luzes brancas, evitar consumir produtos com cafeína, não utilizar dispositivos digitais tecnológicos entre 30 a 60 minutos antes de deitar e não ter televisão no quarto.

A importância do sono para o desenvolvimento das crianças é o tema central desta edição alargada do TSF Pais e Filhos na qual ficamos também a conhecer a programação do IndieJúnior Allianz que vai decorrer no Porto entre 29 de janeiro e 3 de fevereiro.