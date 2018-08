Ordem dos Médicos do Centro denuncia condições "deploráveis" na região

A Ordem dos Médicos do Centro denunciou hoje as condições "deploráveis" dos centros de saúde e hospitais da região para os profissionais de saúde e doentes enfrentarem as altas temperaturas que se registam em Portugal.

"O Ministério da Saúde e a Direção-Geral da Saúde esqueceram-se de uma medida essencial: para dar resposta aos doentes, sobretudo aos utentes com doenças crónicas, aos utentes mais idosos e às crianças, são necessárias condições térmicas adequadas", denuncia Carlos Cortes, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM), em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo o dirigente, as infraestruturas não estão preparadas para enfrentar o calor, que na região centro ultrapassou nos últimos dias os 35.º centígrados.

À TSF, Carlos Cortes diz que não consegue perceber como é que os sistemas de climatização ficaram esquecidos nesta altura, com estas temperaturas.

Carlos Cortes denuncia a falta de sistemas de climatização nos hospitais

O comunicado acrescenta que a SRCOM vai solicitar ao Ministério da Saúde e à Direção-Geral da Saúde a rápida resolução destas falhas, "de modo a permitir resposta adequada à população que acorre aos hospitais e às várias unidades dos Agrupamentos de Centros de Saúde da região Centro".